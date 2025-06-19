Успеть до поломки или аварии: каковы первые признаки неисправности двигателя

Автомобиль всегда подает сигналы, прежде чем выйти из строя.

Любые нетипичные звуки, запахи или изменения в тяге могут сообщить водителю о неисправности двигателя. Об этом журналистам издания Lenta.ru рассказал автомобильный эксперт Максим Ракитин. По его словам, в случае появления хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо показать машину соответствующим специалистам.

«Любой подозрительный звук, который издает ваш двигатель — это уже повод. Щелчки могут быть, треск. Любой подобный звук — это повод, чтобы обратиться хотя бы на диагностику», — отметил Ракитин.

Автоэксперт добавил, что лучше отказаться от вождения и проверить исправность двигателя, если из-под капота раздается металлический лязг. Такие звуки могут предупреждать о действительно серьезной проблеме. Потеря мощности или тяги, а также нестабильный холостой ход указывают на неполадки в моторе.

Помимо прочего, водителя должны смущать посторонние запахи — сгоревшего масла или бензина. Они тоже могут свидетельствовать о неисправности в двигателе.

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