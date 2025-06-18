Неуправляемая машина: почему тормозная жидкость становится неэффективной

Страшное ДТП в центре Курска. Автобус на огромной скорости выехал на встречку, протаранил несколько машин и врезался в остановку с людьми. Чудом обошлось без жертв, но десять человек все же попали в больницу. Оказалось, что у транспортного средства отказали тормоза.

От чего во многом зависит способность автомобиля вовремя остановиться? Как правильно поменять тормозную жидкость? Сколько влаги должно в ней содержаться? Какие температуры выдерживает данное вещество? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как правильно поменять тормозную жидкость

Автоэксперт Вячеслав Житков объясняет: машина может стать неуправляемой, даже если ее тормозная система исправна, а колодки новые.

«С течением времени эксплуатации жидкость (тормозная. — Прим. ред.) теряет свои свойства. Это обусловлено тем, что она имеет гигроскопичность, то есть она впитывает влагу. Также в ней могут образоваться пузырьки кислорода из внешней среды. Это приводит к тому, что тормоза становятся менее эффективными», — рассказал специалист.

Также, добавил он, это вызывает коррозию самой системы, что на дистанции может привести к ее неисправности.

Поэтому время от времени следует проверять, сколько в тормозной жидкости скопилось влаги. Это можно сделать самому с помощью специального тестера или обратиться в сервисный центр. Если выяснится, что состав пора менять, важно подобрать подходящий. Первое правило — не смешивать автохимию разных классов.

«Самое простое и старое исполнение — это ДОТ-3. Она более гигроскопична. Также более агрессивна к металлическим и резиновым соединениям. ДОТ-4 сейчас является неким стандартом. Есть также тормозная жидкость ДОТ-5. В ее состав входит силиконовая основа, которая, в свою очередь, является плюсом. В основном применяют военные техники. В гражданских версиях такая тормозная жидкость, где есть система ABS, не применяется», — объяснил автоэксперт.

Теперь нужно определиться с ценой. Может ли хорошая тормозная жидкость ДОТ-4 стоить 200 рублей за бутылку? Или лучше переплатить и взять за 400, а то и за 750 рублей? Все три состава авторы программы покупают в автомагазине. И еще у прилавка проверяют полную герметичность упаковок, целостность бутылок и наличие под крышками защитной пленки.

«Если вы купили баночку с тормозной жидкостью, открыли крышку и решили поменять, то лучше минимизировать все возможные контакты этой жидкости с внешней средой, с воздухом. То есть надо максимально изолированно туда ее залить», — объяснил Житков.

И открытую банку лучше не хранить, потому что она все равно со временем напитается влагой и будет непригодна для использования.

Сколько влаги содержится в тормозной жидкости

В качественной тормозной жидкости не больше 3% влаги. Если этот показатель выше, возможно, у состава истек срок годности или в магазине вообще продали подделку. Эксперт проверяет образцы с помощью специального тестера.

Но сначала надо убедиться, что устройство работает. Это можно сделать при помощи старой тормозной жидкости. Тестер сразу же пищит. Значит, в автохимии больше 4% влаги. Использовать такой состав уже нельзя. А вот новые образцы проверку проходят, хотя и показывают разные результаты.

«Вторая жидкость в средней ценовой категории показала всего 0,5% влаги в своем составе», — отметил специалист.

Между дешевым и дорогим вариантом никакой разницы по этому показателю нет.

Как тормозная жидкость справляется с экстремальными температурами

Еще один важный параметр тормозной жидкости — температура кипения. Если в составе появятся пузырьки воздуха, педаль тормоза начнет проваливаться. Образцы класса ДОТ-4 должна выдерживать температуру как минимум до 230 градусов. Имеющиеся экземпляры авторы программы разливают в прозрачные колбы и нагревают с помощью газовой горелки.

«В эту колбу вставляем наш термометр и в режиме реального времени будем проверять температуру кипения», — показал эксперт.

Первой сдается старая тормозная жидкость. Забурлила уже на 135 градусах. А вот новые образцы и на этот раз не подводят. Бюджетный закипает на отметке 242 градуса. Следом второй. Его результат — 254.

А дольше всех держится состав за 750 рублей. Но когда он доходит до точки кипения, ведет себя странно. При нагреве появляется дым, неприятный и вредный запах.

Но хорошая тормозная жидкость должна выдерживать не только высокие температуры, но и низкие — до минус 70 градусов. Образцам предстоит пройти через шоковую заморозку. Авторы программы разливают их по пробиркам и опускают в сухой лед. Через десять минут проверяют результат.

Старая жидкость с повышенным содержанием влаги замерзает за это время. Такая точно выведет тормоза из строя. А вот новые экземпляры успешно проходят испытания холодом.

«Сохранили свою текучесть, то есть при отрицательных температурах в одинаковых условиях они работают все», — подчеркнул автоэксперт Житков.

Выходит, все три новые жидкости соответствуют стандартам качества. Чуть лучше показывает себя автохимия из среднего ценового сегмента. В ней изначально было меньше всего влаги, а значит, состав дольше сохранит свои свойства. Главное, перед покупкой жидкости убедиться, что бутылка целая, а под крышкой есть защитная пленка.

Выбор качественной тормозной жидкости — только полдела. Важно регулярно ее менять. Это поможет избежать неполадок в работе автомобиля. Лучше всего ориентироваться на пробег. Заливать новую тормозную жидкость каждые 40-50 тысяч километров.