Тесть Павла Прилучного объявлен в международный розыск

Тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна объявили в международный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД.

Исходя из данных ведомства, Брутян разыскивается по статье уголовного кодекса. Еще в мае он был заочно арестован Мосгорсудом. Причина — незаконная организация и проведение азартных игр.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в карточке.

В марте прошлого года Аршак был задержан в нелегальном казино в Москве. Игорный дом находился в квартире дома на 1-й Новокузьминской улице.

Нелегальная деятельность была пресечена правоохранителями в рамках планового рейда. Тогда же был задержан Брутян с другими лицами. Вскоре после этого, как сообщают СМИ, отец супруги Прилучного был отпущен после беседы с правоохранителями.

Действия задержанных попадают под статью о «Незаконной организации азартных игр». Максимальное наказание — шесть лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тестя Павла Прилучного задержали в Москве.