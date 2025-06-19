Тесть Павла Прилучного объявлен в международный розыск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 148 0

В марте прошлого года Аршак Брутян был задержан в нелегальном казино в Москве.

Тестя Прилучного объявили в международный розыск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна объявили в международный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД.

Исходя из данных ведомства, Брутян разыскивается по статье уголовного кодекса. Еще в мае он был заочно арестован Мосгорсудом. Причина — незаконная организация и проведение азартных игр.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в карточке.

В марте прошлого года Аршак был задержан в нелегальном казино в Москве. Игорный дом находился в квартире дома на 1-й Новокузьминской улице.

Нелегальная деятельность была пресечена правоохранителями в рамках планового рейда. Тогда же был задержан Брутян с другими лицами. Вскоре после этого, как сообщают СМИ, отец супруги Прилучного был отпущен после беседы с правоохранителями.

Действия задержанных попадают под статью о «Незаконной организации азартных игр». Максимальное наказание — шесть лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тестя Павла Прилучного задержали в Москве.

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