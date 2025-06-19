Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пожелала уехавшим из РФ артистам обрести Родину. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Хочу им пожелать то, что они потеряли — Родину. Понять, где она у них. Что такое „Родина“?» — привел ее слова RT.

Представитель МИД РФ поделилась своим взглядом на значение слова «Отечество», подчеркнув, насколько оно важно для каждого гражданина. По ее мнению, упомянутое понятие — это не просто территориальное значение, контуры границы на карте, — это большая семья, в которой каждый играет важную роль. Взаимосвязь между людьми, их культурное и историческое наследие — все это формирует уникальную ткань, соединяющую поколения.

Ключевыми аспектами, которые Мария Захарова выделила, стали корни и предки, без которых немыслимо представление о человеческой идентичности. Кроме того, она акцентировала внимание на памятниках и мемориалах, посвященных героям, которые отдали свои жизни ради защиты Родины.

Эти символы служат постоянным напоминанием о цене свободы и независимости и о жертвах, которые приносились в прошлом. Они объединяют людей, вызывая чувство гордости и уважения, и способствуют формированию чувства общности среди граждан.

По мнению представителя МИД, обретение Родины поможет каждому из беглецов найти и самого себя.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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