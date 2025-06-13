Амбиции важнее жизней? Чем похожи Зеленский и Нетаньяху

Главы государств имеют личную выгоду от бесконечных конфликтов и побега от переговоров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский похожи тем, что обоим необходим конфликт ради должности. Об этом эксперт по Ближнему Востоку Ахмад Вахшитех эксклюзивно рассказал 5-tv.ru

«Я считаю, что Нетаньяху и Зеленский очень похожи <…>. Для Зеленского мир — это самый ужасный сценарий, потому что надо говорить: „До свидания"(С ним сразу попрощаются. — Прим. Ред.). <…> Если не будет конфликта на Ближнем-Востоке, Нетаньяху тоже надо говорить: «До свидания»», — отметил Вахшитек.

Согласно его заявлению, в настоящее время остается неопределенным, продолжатся ли после объявленной Тегераном паузы переговоры по ядерной программе между Соединенными Штатами и Ираном из-за сложившейся ситуации. Он выразил мнение, что Израиль провел свои действия именно перед началом этих переговоров с целью формирования «барьера» между двумя государствами.

Война Израиля и Ирана

Израиль начал ракетные удары по Ирану, несмотря на призывы бывшего президента США Дональда Трампа воздержаться от атак в период переговоров по ядерной сделке. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ поразил базы ядерной инфраструктуры Ирана, что привело к гражданским потерям и вызвало объявление чрезвычайного положения в стране. Израиль объясняет свои действия необходимостью предотвратить возможность получения Ираном ядерного оружия.

Среди погибших в результате атак — высокопоставленные военные и ученые-атомщики. Иран закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов, а Израиль ввел режим чрезвычайной ситуации.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Штаты не участвуют в израильских операциях. Цены на нефть уже выросли на 13,12%, что указывает на возможные экономические последствия дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль ночью ударил по Ирану.