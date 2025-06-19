Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женится

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, известный как Вован, сделал предложение инфлюенсеру Александре Калмыковой. Об этом стало известно из его личного блога в сети.

По лучшим традициям, артист встал перед возлюбленной на одно колено и вопросительно вручил кольцо. Романтический момент произошел во время отдыха в Турции. Калмыкова радостно ответила согласием.

На кадрах видно, как неожиданно случившееся было для Александры. Блогер отвернулась от удивления, а после бросилась в объятия Селиванова. После обмена нежностями Калмыкова вдоволь налюбовалась кольцом.

Для обоих партнеров предстоящий брак станет не первым. Жених и невеста ранее состояли в других официальных отношениях и имеют детей от них. Калмыкова — мать двоих, не считая ребенка от Владимира. Селиванов же является отцом девочки от прошлого брака.

Примечательно, что год назад у пары родился совместный сын. По непонятным причинам, брак они решили заключить уже после рождения ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Терешина объявила о новых отношениях.

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