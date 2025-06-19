Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женится
Актер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в Турции.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/selivanov_v и selivanova.alexa; 5-tv.ru
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Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, известный как Вован, сделал предложение инфлюенсеру Александре Калмыковой. Об этом стало известно из его личного блога в сети.
По лучшим традициям, артист встал перед возлюбленной на одно колено и вопросительно вручил кольцо. Романтический момент произошел во время отдыха в Турции. Калмыкова радостно ответила согласием.
На кадрах видно, как неожиданно случившееся было для Александры. Блогер отвернулась от удивления, а после бросилась в объятия Селиванова. После обмена нежностями Калмыкова вдоволь налюбовалась кольцом.
Для обоих партнеров предстоящий брак станет не первым. Жених и невеста ранее состояли в других официальных отношениях и имеют детей от них. Калмыкова — мать двоих, не считая ребенка от Владимира. Селиванов же является отцом девочки от прошлого брака.
Примечательно, что год назад у пары родился совместный сын. По непонятным причинам, брак они решили заключить уже после рождения ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Терешина объявила о новых отношениях.
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