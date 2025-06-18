Наступает на те же грабли: Терешина объявила о новых отношениях

Суженный артистки годится ей в сыновья.

Татьяна Терешина, бывшая солистка группы Hi-Fi, показала публике своего нового возлюбленного. И если кого-то учится на собственных ошибках, то это точно не про Терешину.

Как сообщают в 7Дней.ru, избранником вновь оказался молодой парень, который младше своей спутницы на 23 года.Несмотря на неудачный брак с бывшим мужем Олегом Курбатовым, от которого певица родила в 2019 году сына, она верит в искреннюю любовь с нынешним бойфрендом – Михаилом Смирновым.

Как познакомилась пара – неизвестно, но точно знаем, что Смирнов никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет. Их отношения развиваются довольно быстро, и артистка с гордостью заявляет, что ей удалось привлечь к себе такого обаятельного парня.

Конечно же, без критики не обошлось, и поклонники Терешиной предполагают, что певица имеет дело с альфонсом, и не верят в успех их отношений.

Тем не менее, сама экс-солистка бросает вызов своей публике, ссылаясь на голливудский фильм «Субстанцию».

«Попробуйте быть лучшей версией Терешиной: найти себе еще моложе, еще красивее, еще идеальнее», — комментирует звезда.

У артистки также есть дочь Арис от телеведущего Вячеслава Никитина.

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