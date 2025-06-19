Захарова призвала отказаться от биполярного мышления Запада

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 49 0

Дипломат категорически против деления стран на «достойные» и «недостойные».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Нужно отказаться от западной системы деления стран на цивилизованные и альтернативные. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на сессии «БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Мы должны отказаться от биполярного расстройства, которое нам навязывали и продолжают навязывать», — сказала Захарова.

Тем не менее, как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел, БРИКС зарекомендовал себя как важный центр в новых условиях глобальной системы, где каждая культура рассматривается как неоспоримая ценность. Это объединение стран способствует формированию более многогранного и разнообразного мирового порядка, в котором уважение к культурному многообразию становится основополагающим элементом взаимодействия между государствами.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что объективная информация востребована для взаимодействия между странами.

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