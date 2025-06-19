Путин: объективная информация востребована для взаимодействия между странами

Глава страны отметил значимость работы информагенств.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Объективная информация крайне востребована для доверия и взаимопонимания между странами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на XIX Генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).
«Подчеркну: сегодня объективная, своевременная информация в высшей степени востребована для укрепления доверия и взаимопонимания между странами и народами», — сказал он.
Президент России выразил глубокую уверенность в том, что масштабная встреча станет площадкой для конструктивных и содержательных дебатов. Путин подчеркнул, что участники форума получат возможность инициировать перспективные совместные проекты, которые будут способствовать укреплению взаимовыгодного международного сотрудничества. Это откроет новые горизонты для взаимодействия стран и создания благоприятных условий для обоюдного развития.
Путин также отметил, что XIX Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана в 2025 году проходит параллельно с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2025), который продлится четыре дня, с 18 по 21 июня. ПМЭФ расположен на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Набиуллина заявила о предстоящих изменениях в экономике РФ.
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