Враг народа на Украине? Ани Лорак внесена в базу «Миротворца»

Певица оказалась в статусе «изгоев» на малой родине.

Певицу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причина, вероятно, кроется в том, что артистка на днях получила гражданство РФ, хотя является уроженкой Незалежной — она родилась в Черновицкой области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, Лорак попала в список сайта как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Кроме того, Украина ввела против артистки санкции, потому что та продолжает давать концерты на территории России и исполняет русскоязычные песни.

Ранее 5-tv.ru писал о гражданине Германии, которому после разговора с президентом России Владимиром Путиным российские государственные органы помогли получить гражданство в РФ. Сейчас гражданин Германии проживает и работает в поселке Доброград Владимирской области, но зарегистрирован он в Пермском крае. Уточняется, что представители органов правопорядка окажут ему всю необходимую помощь.