Враг народа на Украине? Ани Лорак внесена в базу «Миротворца»

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 54 0

Ани Лорак внесена в базу «Миротворца»

«Враг народа»: Ани Лорак на сайте «Миротворца»

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица оказалась в статусе «изгоев» на малой родине.

Певицу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причина, вероятно, кроется в том, что артистка на днях получила гражданство РФ, хотя является уроженкой Незалежной — она родилась в Черновицкой области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, Лорак попала в список сайта как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Кроме того, Украина ввела против артистки санкции, потому что та продолжает давать концерты на территории России и исполняет русскоязычные песни.

Ранее 5-tv.ru писал о гражданине Германии, которому после разговора с президентом России Владимиром Путиным российские государственные органы помогли получить гражданство в РФ. Сейчас гражданин Германии проживает и работает в поселке Доброград Владимирской области, но зарегистрирован он в Пермском крае. Уточняется, что представители органов правопорядка окажут ему всю необходимую помощь.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира
1:06
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025