В центре Киева прошла масштабная акция протеста
В центре Киева прошла масштабная акция протеста
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Участники выступают против действий агентства по розыску и управлению активами.
Украинцы организовали масштабную акцию протеста в центре Киева. Они выступили против действий агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Инсайдер UA».
К Дому профсоюзов вышло около тысячи человек, в числе которых ветераны, члены профсоюзов и представители общественности. Правоохранительные органы перекрыли вход в здание.
Протестующие обвинили агентство в лишении украинских граждан права голоса и незаконном изъятии земель. Власти Незалежной пока никак не прокомментировали массовый митинг.
АРМА было создано в 2016 году. Агентство контролируется украинскими властями и занимается выявлением арестованных активов.
Как сообщает ТАСС, в октябре 2021 года представители АРМА сообщили правоохранительным органам страны о том, что профсоюзное здание используется организациями незаконно. До апреля 2025 года Дом профсоюзов находился в эксплуатации руководителей профсоюзного движения. В нем пытались открыть ресторан и устроили клуб для азартных игр.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что военнопленный боевик ВСУ обвинил киевский режим в истреблении украинцев.
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