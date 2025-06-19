В центре Киева прошла масштабная акция протеста

Участники выступают против действий агентства по розыску и управлению активами.

Украинцы организовали масштабную акцию протеста в центре Киева. Они выступили против действий агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Инсайдер UA».

К Дому профсоюзов вышло около тысячи человек, в числе которых ветераны, члены профсоюзов и представители общественности. Правоохранительные органы перекрыли вход в здание.

Протестующие обвинили агентство в лишении украинских граждан права голоса и незаконном изъятии земель. Власти Незалежной пока никак не прокомментировали массовый митинг.

АРМА было создано в 2016 году. Агентство контролируется украинскими властями и занимается выявлением арестованных активов.

Как сообщает ТАСС, в октябре 2021 года представители АРМА сообщили правоохранительным органам страны о том, что профсоюзное здание используется организациями незаконно. До апреля 2025 года Дом профсоюзов находился в эксплуатации руководителей профсоюзного движения. В нем пытались открыть ресторан и устроили клуб для азартных игр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военнопленный боевик ВСУ обвинил киевский режим в истреблении украинцев.