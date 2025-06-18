Пленный боевик ВСУ обвинил киевский режим в истреблении украинцев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 72 0

Пленный боевик ВСУ Пархоменко обвинил киевский режим в истреблении украинцев

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он отметил, что особенно это касается мужчин, так как всех поголовно отправляют на поле боя.

Военнопленный боевик ВСУ Дмитрий Пархоменко считает, что киевский режим истребляет народ собственной страны. Кадрами допроса поделилось Минобороны РФ.

«Правительство? Вы что, не видите, какое истребление народа украинского? Особенно мужчин. Это все элементарно. Давно придумано и на листке лежало», — заявил Пархоменко.

Он рассказал, что был мобилизован в марте 2022 года. Сперва служил разнорабочим на резервной авиационной военной базе Канатово в Кировоградской области. Позже был переведен в 32-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

По словам военнопленного, туда отправляли «всех ненужных».

«Не готовили практически. Так взяли: «Ты, ты, ты — поехали. А вы, вы, вы — в резерв», — вспоминал Пархоменко.

Он утверждал, что командование ВСУ с боевиков требовало деньги на нужды. Нередко они были на позициях в состоянии алкогольного опьянения и «чуть ли до поножовщины не доходило».

Пархоменко называет службу в ВСУ «игрой на выживание».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военнослужащие России вернулись из плена ВСУ.

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