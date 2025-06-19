По словам отца, в последний месяц до исчезновения девушка оформляла микрозаймы и просила деньги у родственников в долг.

В Москве ищут 21-летнюю нижегородскую студентку, которую держат в плену мошенники. Выпускница филологического факультета Варвара Панина в последний раз была замечена в аэропорту Шереметьево. Ее поисками занимаются правоохранители и волонтеры, а родители регулярно получают сообщения с угрозами убийством, увечьями или сексуальным рабством за границей.

Похитители требуют выкуп в размере двух миллионов рублей. Об этом журналистам 5-tv.ru рассказал отец девушки Владимир Панин. В переписке злоумышленники дают понять, что девушка сопротивляется сексуальному насилию, «кусается, кричит постоянно». И говорят, что приняли решение убить пленницу, так как до сих пор не получили деньги.

«У тебя время до семи, двух миллионов не будет… Ты меня услышала. Один час — минус конечность. Будут деньги — дочка будет цела и невредима, я человек слова», — пишут похитители матери Варвары.

Студентка пропала утром 9 июня. Через несколько дней родителям стали поступать звонки от похитителей с требованием двух миллионов. Отец Варвары тут же обратился в полицию. Правоохранители установили, что в день исчезновения девушка улетела в Москву, позже ее отследили по камерам наблюдения столичного аэропорта Шереметьево. Дальше следы теряются.

По словам Владимира Панина, в последний месяц перед похищением его дочь постоянно занимала деньги у родственников и оформляла микрозаймы. Он не сомневается, что Варвара попала под влияние мошенников задолго до исчезновения. Они заманили ее возможностью получить повышенную стипендию, после чего стали вымогать деньги. Никто из членов семьи не знал о происходящем с Паниной.

Помимо звонков и сообщений родители Варвары получили видео. На нем студентка, вся в синяках и ссадинах, просит отца сделать все, чего требуют злоумышленники.

Ранее 5-tv.ru писал о возвращении похищенной в Петербурге девочки. Мама искала Злату шесть лет. Как выяснилось, выкрал ее отец после развода.