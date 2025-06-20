Стоит ли россиянам покупать доллары и следить за курсом — советы экономиста

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 68 0

Экономист Абрамов: Покупать доллары стоит в виде наличных денег нового образца

Россиянам дали совет по покупке долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Американская валюта, несмотря на геополитическую обстановку, все еще может принести выгоду.

Выгодно ли покупать доллары? На этот вопрос журналистам издания Lenta.ru ответил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Как отметил экономист, доллар — это хеджирующий актив. И если его и стоит покупать, то только в виде наличных и в купюрах нового образца. По словам эксперта, безналичную американскую валюту будет трудно использовать — попросту не на что потратить. Однако в связи с падением курса в данный момент действительно есть смысл пополнить копилку долларами.

При этом, подчеркнул Абрамов, не стоит дожидаться, когда стоимость валюты достигнет минимума, потому что этот процесс сложно точно спрогнозировать. Возможно, по мере оживления импорта, в частности инвестиционного, а также ослабления санкций со временем доллар будет дорожать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в три раза ужесточились условия по кредитам. При этом резкий кредитный спад может привести к переохлаждению экономики России.

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