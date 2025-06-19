Решетников на ПМЭФ: в России в три раза ужесточились условия по кредитам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Текущая ситуация может привести к переохлаждению экономики.
В Российской Федерации в три раза ужесточились условия выдачи кредитов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Также он отметил постепенное снижение инфляции в стране.
«Денежная масса растет примерно так же, как росла в 2016–2019 годах — в той же траектории, когда мы вышли на 4%», — подчеркнул Решетников.
При этом резкий кредитный спад может привести к переохлаждению экономики России. Повинен в этом в том числе спор между экономическим блоком правительства, Центробанком и отраслевыми ведомствами. Каждый из них указывает свою сумму прироста кредитования — от 7 до 14 триллионов рублей.
По словам министра экономического развития РФ, дальнейшая ситуация с экономикой России зависит от решения властей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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