Решетников на ПМЭФ: в России в три раза ужесточились условия по кредитам

Текущая ситуация может привести к переохлаждению экономики.

В Российской Федерации в три раза ужесточились условия выдачи кредитов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также он отметил постепенное снижение инфляции в стране.

«Денежная масса растет примерно так же, как росла в 2016–2019 годах — в той же траектории, когда мы вышли на 4%», — подчеркнул Решетников.

При этом резкий кредитный спад может привести к переохлаждению экономики России. Повинен в этом в том числе спор между экономическим блоком правительства, Центробанком и отраслевыми ведомствами. Каждый из них указывает свою сумму прироста кредитования — от 7 до 14 триллионов рублей.

По словам министра экономического развития РФ, дальнейшая ситуация с экономикой России зависит от решения властей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».