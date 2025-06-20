Обыски прошли в офисах ФК «Торпедо»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 76 0

Руководство клуба обвиняют по статье 184 части 2 УК РФ.

Обыски прошли в офисах ФК «Торпедо»

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Обыски прошли в офисах и по месту жительства руководства футбольного клуба «Торпедо». Об этом 5-tv.ru подтверждил адвокат Александр Добровинский.

«Задержан — да. Статья 184 часть вторая. Обыски были», — прокомментировал юрист.

До конца не ясно, о ком именно говорит Добровинский. Ранее РБК, ссылаясь на собственные источники, заявлял о задержании владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

В статье 184 говорится об оказании влияния на результат спортивного соревнования. Вторая часть предусматривает совершение правонарушения группой лиц. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-прокурор из Рязанской области получил срок за взятку картошкой. Бывшего чиновника приговорили к четырем года условного срока — он получил 50 мешков картофеля общим весом в 1250 килограммов. Сам экс-прокурор оправдывался тем, что овощ просил привезти его бывший коллега.

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