Обыски прошли в офисах ФК «Торпедо»

Обыски прошли в офисах и по месту жительства руководства футбольного клуба «Торпедо». Об этом 5-tv.ru подтверждил адвокат Александр Добровинский.

«Задержан — да. Статья 184 часть вторая. Обыски были», — прокомментировал юрист.

До конца не ясно, о ком именно говорит Добровинский. Ранее РБК, ссылаясь на собственные источники, заявлял о задержании владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

В статье 184 говорится об оказании влияния на результат спортивного соревнования. Вторая часть предусматривает совершение правонарушения группой лиц. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-прокурор из Рязанской области получил срок за взятку картошкой. Бывшего чиновника приговорили к четырем года условного срока — он получил 50 мешков картофеля общим весом в 1250 килограммов. Сам экс-прокурор оправдывался тем, что овощ просил привезти его бывший коллега.