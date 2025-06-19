Экс-прокурор из Рязанской области получил срок за взятку картошкой

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 57 0

Экс-прокурор Колдаев из Рязанской области получил срок за взятку картошкой

Экс-прокурор из Рязанской области получил срок за взятку картошкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Общий вес взятки — 1250 килограммов

Экс-прокурора Шипиловского района Рязанской области Романа Колдаева приговорили к четырем года условного срока за получение взятки в виде 50 мешков картофеля общим весом в 1250 килограммов. Сам Колдаев оправдывался тем, что овощ просил привезти его бывший коллега Валерий Шкаев, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Зачем мне нужно было 1 250 килограммов картофеля? Я с семьей ни за десять, ни за 15 лет столько не съем. Зачем мне столько?» — говорил он во время заседания.

Помимо этого Колдаева лишили государственного чина и обязали выплатить штраф в размере 620 тысяч рублей. Сторона защиты уже выказала намерение о подаче апелляции.

Взятку картофелем и деньгами экс-прокурор получил в 2021–2022 годах за установку домофона. Обыски в его кабинете прошли еще в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по делу о получении взятки арестовали мэра Красноярска Владимира Логинова. Общая сумма — больше 180 миллионов рублей. Логинов будет находиться под арестом до 4 августа.

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