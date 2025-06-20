Суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу до 26 июля

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 74 0

Их обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России.

Суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу до 26 июля

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Троицкий суд города Москвы продлил срок домашнего ареста для блогеров Валерии (известной как Лерчек. — Прим. ред.) и Артема Чекалиных до 26 июля в рамках расследования дела о выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщает 5-tv.ru из зала суда.

На предыдущем заседании по продлению меры пресечения сторона обвинения заключила, что невозможно закончить рассмотрение уголовного дела в установленные сроки.

Ранее налоговая служба направила блогеру Лерчек новый счет, сумма которого составила более 28 миллионов рублей. В октябре прошлого года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело. Бывших супругов и их сообщника подозревают в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России в Дубай с использованием поддельных документов (статья 193.1 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Чекалина не рассказывала своим детям о домашнем аресте. Она говорила, что браслет на ее ноге, который носят люди по решению суда, — это шагомер.

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