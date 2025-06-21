В России начнут выпускать исламские токены

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Соответствующий законопроект примут в июле.

В России начнут выпускать исламские токены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

В России принято решение начать выпуск исламских токенов. Об этом в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, нововведение поможет проведению трансграничных расчетов.

«Блокчейн может стать такой площадкой, которая позволит более активное взаимодействие с исламскими странами. Я смотрю на эту историю с оптимизмом», — сообщил депутат.

Аксаков подчеркнул, что общий объем привлеченных средств по исламскому банкингу в течение трех лет эксперимента на данный момент невелик и составляет примерно четыре миллиарда рублей, что объясняется длительной адаптацией к новым правилам и бюрократическими процедурами. К тому же, главная активность произошла за последний год эксперимента, когда большинство участников окончили регистрацию.

«Однако у этого эксперимента есть потенциал, поэтому его просят продлить еще на три года. Мы примем законопроект в июле. Мы рассчитываем, что объем средств, которые будут задействованы в этом проекте, увеличится до триллиона рублей», — отметил Аксаков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Федерального казначейства РФ Роман Артюхин рассказывал о начале проекта по внедрению цифрового рубля как нацвалюты.

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