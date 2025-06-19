Артюхин сообщил о старте проекта по внедрению цифрового рубля как нацвалюты

Первые испытания планируются уже в октябре 2025 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов поручил обеспечить применение цифрового рубля в качестве новой национальной валюты. Об этом «Известиям» сообщил глава Федерального казначейства РФ Роман Артюхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что законопроект по открытию цифрового кошелька Казначейства на базе Центробанка уже был внесен на рассмотрение в Госдуму. Благодаря этому ведомство сможет работать с цифровым рублем. Среди преимуществ: увеличение прозрачности цифровых потоков за пределами Казначейства.

«Риск тоже существует. Он связан с тем, что мы должны увидеть в зависимости от того, какой будет размер этих платежей, объем этих платежей. У нас достаточно полноценная сложившаяся казначейская система, которая обеспечивает аккумулирование всей ликвидности всех бюджетов на едином казначейском счете, которыми мы эффективно управляем. И поэтому мы должны посмотреть и следовать за тенденциями развития платежного рынка с применением цифрового рубля», — заявил глава Федерального казначейства.

Первое испытание цифрового рубля планируется уже в октябре 2025 года. В 2026-м — возможность осуществления платежей из федерального бюджета или в его пользу. Использование цифрового рубля станет доступно для всех бюджетов бюджетной системы не ранее 1 июля 2027 года. При этом новая валюта не предполагает открытия цифровых кошельков для получателей средств из бюджета.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».