Артюхин сообщил о старте проекта по внедрению цифрового рубля как нацвалюты
Артюхин сообщил о старте проекта по внедрению цифрового рубля как нацвалюты
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Первые испытания планируются уже в октябре 2025 года
Министр финансов РФ Антон Силуанов поручил обеспечить применение цифрового рубля в качестве новой национальной валюты. Об этом «Известиям» сообщил глава Федерального казначейства РФ Роман Артюхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что законопроект по открытию цифрового кошелька Казначейства на базе Центробанка уже был внесен на рассмотрение в Госдуму. Благодаря этому ведомство сможет работать с цифровым рублем. Среди преимуществ: увеличение прозрачности цифровых потоков за пределами Казначейства.
«Риск тоже существует. Он связан с тем, что мы должны увидеть в зависимости от того, какой будет размер этих платежей, объем этих платежей. У нас достаточно полноценная сложившаяся казначейская система, которая обеспечивает аккумулирование всей ликвидности всех бюджетов на едином казначейском счете, которыми мы эффективно управляем. И поэтому мы должны посмотреть и следовать за тенденциями развития платежного рынка с применением цифрового рубля», — заявил глава Федерального казначейства.
Первое испытание цифрового рубля планируется уже в октябре 2025 года. В 2026-м — возможность осуществления платежей из федерального бюджета или в его пользу. Использование цифрового рубля станет доступно для всех бюджетов бюджетной системы не ранее 1 июля 2027 года. При этом новая валюта не предполагает открытия цифровых кошельков для получателей средств из бюджета.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
- 20 июн
- Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
- 19 июн
- Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
- 19 июн
- Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
- 19 июн
- Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
- 19 июн
- Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
- 19 июн
- Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
- 19 июн
- Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
- 19 июн
- «Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
- 19 июн
- Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
Читайте также
80%
Нашли ошибку?