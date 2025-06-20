«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 59 0

Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине

«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине

Фото: Reuters/Carlos Barria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Подобные действия, по мнению главы Белого дома, могут «довести до крупных неприятностей».

Всем, кто призывает Украину продолжать конфликт, нужно следить за языком. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в американском Бедминстере.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — подчеркнул глава Белого дома.

В вопросах противостояния Израиля и Ирана американский президент не менее категоричен. Правда, стремления его лишены гуманитарного подтекста. В частности, Трамп заявил, что не собирается останавливать Израиль, препятствовать нанесению ударов.

Впрочем, о глобальной поддержке еврейского государства речь пока тоже не идет. Например, американский лидер отметил, что не желает рассуждать о возможном применении сухопутных войск США на территории Ирана. Такой вариант рассматривается, но, по словам Трампа, он является крайней мерой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план нападения США на Иран был одобрен. Президент Трамп сообщил своим старшим помощникам, что одобряет план нападения на Иран, но пока не одобряет его реализацию

Тема:
Спецоперация
20 июн
«Плечом к плечу»: как СВО отразилась на межнациональных отношениях в РФ
20 июн
Су-25 работают на малых высотах. Лучшее видео из зоны СВО
20 июн
Удары артиллерии накрыли позиции ВСУ — уничтожен миномет. Лучшее видео из зоны СВО
20 июн
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
19 июн
Икона, шаман и пророческий сон: невероятные истории выживания бойцов РФ на СВО
19 июн
Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Штурмовики отрабатывают тактику прорыва укрепленных позиций ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Чтобы поставить точку: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
18 июн
«Это ответственность»: Бетин о подготовке военных по программе «Время героев»
18 июн
Помеха для дронов: ВС РФ начали защищать танки с помощью «дредов»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:07
MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания
0:45
В России начнут выпускать исламские токены
0:20
В России могут поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям
23:58
Великобритания эвакуировала своих послов из консульства Ирана
23:36
«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
23:12
Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Сейчас читают

«Беспокоит, без шуток»: Путин о вероятности возникновения третьей мировой войны
Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025