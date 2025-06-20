«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине

Подобные действия, по мнению главы Белого дома, могут «довести до крупных неприятностей».

Всем, кто призывает Украину продолжать конфликт, нужно следить за языком. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в американском Бедминстере.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — подчеркнул глава Белого дома.

В вопросах противостояния Израиля и Ирана американский президент не менее категоричен. Правда, стремления его лишены гуманитарного подтекста. В частности, Трамп заявил, что не собирается останавливать Израиль, препятствовать нанесению ударов.

Впрочем, о глобальной поддержке еврейского государства речь пока тоже не идет. Например, американский лидер отметил, что не желает рассуждать о возможном применении сухопутных войск США на территории Ирана. Такой вариант рассматривается, но, по словам Трампа, он является крайней мерой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план нападения США на Иран был одобрен. Президент Трамп сообщил своим старшим помощникам, что одобряет план нападения на Иран, но пока не одобряет его реализацию