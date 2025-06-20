«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
Фото: Reuters/Carlos Barria
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Подобные действия, по мнению главы Белого дома, могут «довести до крупных неприятностей».
Всем, кто призывает Украину продолжать конфликт, нужно следить за языком. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в американском Бедминстере.
«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — подчеркнул глава Белого дома.
В вопросах противостояния Израиля и Ирана американский президент не менее категоричен. Правда, стремления его лишены гуманитарного подтекста. В частности, Трамп заявил, что не собирается останавливать Израиль, препятствовать нанесению ударов.
Впрочем, о глобальной поддержке еврейского государства речь пока тоже не идет. Например, американский лидер отметил, что не желает рассуждать о возможном применении сухопутных войск США на территории Ирана. Такой вариант рассматривается, но, по словам Трампа, он является крайней мерой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что план нападения США на Иран был одобрен. Президент Трамп сообщил своим старшим помощникам, что одобряет план нападения на Иран, но пока не одобряет его реализацию
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