План нападения США на Иран одобрен

Президент США Дональд Трамп одобрил план нападения на Иран. Об этом сообщают в The Wall Street Journal с небольшой поправочкой: детали согласованы, но приступить к реализации намеченного Белый дом пока не спешит.

«Президент Трамп сообщил своим старшим помощникам, что одобряет план нападения на Иран, но пока не одобряет его реализацию», — говорит источник издания.

На вопрос же журналистов о готовности США начать войну с Ираном, американский лидер не дал конкретного ответа, сказал, что может принять такое решение, а может и не принять.

Меж тем, борт главы Белого дома Boeing E-4 Nightwatch, известный также как «самолет Судного дня» уже прибыл на авиационную базу недалеко от Вашингтона. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Именно этот самолет использовался экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим во время террористической атаки 11 сентября — борт создан на случай начала ядерной войны.