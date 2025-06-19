План нападения США на Иран одобрен

Как сообщает The Wall Street Journal, детали согласованы, но Дональд Трамп пока не готов приступить к его реализации.
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
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Президент США Дональд Трамп одобрил план нападения на Иран. Об этом сообщают в The Wall Street Journal с небольшой поправочкой: детали согласованы, но приступить к реализации намеченного Белый дом пока не спешит.
«Президент Трамп сообщил своим старшим помощникам, что одобряет план нападения на Иран, но пока не одобряет его реализацию», — говорит источник издания.
На вопрос же журналистов о готовности США начать войну с Ираном, американский лидер не дал конкретного ответа, сказал, что может принять такое решение, а может и не принять.
Меж тем, борт главы Белого дома Boeing E-4 Nightwatch, известный также как «самолет Судного дня» уже прибыл на авиационную базу недалеко от Вашингтона. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Именно этот самолет использовался экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим во время террористической атаки 11 сентября — борт создан на случай начала ядерной войны.
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