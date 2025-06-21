Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Ходатайство следствия удовлетворено.

Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Фото: Instagram*/alexandramitroshina

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Период домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании денег продлен. Об этом представители Чертановского суда Москвы рассказали в беседе с журналистами ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест», — передали в суде.

Сетевую знаменитость обвиняют по части 4 статьи 174.1 УК РФ в легализации (отмывании) в особо крупном размере денежных средств, которые приобретены вследствие преступления.

До этого Митрошина была задержана на территории Краснодарского края, после чего ее доставили в Москву.

Известно также, что к 30 сентября прошлого года инфлюенсер внесла платежи на сумму 666 миллионов рублей, чтобы погасить налоговые задолженности. Ее адвокат уверял, что для этого Митрошиной пришлось продать всю недвижимость в России.

При этом, прокуратура не согласилась с требованием Следственного комитета заключить блогера под стражу и запросила для нее отправку под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу до 26 июля.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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