Superjet совершил первый длительный перелет на российских двигателях

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Борт находился в воздухе около девяти часов.

Самолет Superjet совершил первый длительный полет на российских двигателях

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Полностью импортозамещенный Superjet (SSJ-100) завершил первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8. Лайнер проследовал из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в госкорпорацию «Ростех».

Отмечалось, что воздушное судно преодолело шесть тысяч километров, совершив промежуточные посадки в Иркутске и Новосибирске. Общее время полета — около девяти часов, а максимальная высота достигала 12 тысяч метров.

«Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету, все бортовые системы работали без замечаний. Следуя полетному заданию, мы успешно отработали посадки в двух крупных аэропортах, что говорит о высокой степени готовности этой машины», — поделился один из летчиков-испытателей экипажа Дмитрий Деменев.

В ведомстве подчеркнули, что также в группу, пилотируемую лайнер, вошли летчики-испытатели Александр Верхов и Игорь Гревцев, а также ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Максим Грюканов.

Как отметили в пресс-службе, у авиалайнера замещены все импортные системы, в числе которых маршевая и вспомогательная силовые установки, авионика, шасси, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха и противопожарной защиты.

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