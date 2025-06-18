Проект развития аэропорта Пулково представили на ПМЭФ-2025

Модернизация воздушной гавани проходит в несколько этапов.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) был представлен проект развития аэропорта Пулково. Видео с макетом обновленной воздушной гавани оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Работа по модернизации аэропорта в Северной столице проходит в несколько этапов. Соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено в 2010 году. К 2015 году все работы первой очереди были завершены. В 2023-м начался второй этап реконструкции, состоящий из трех фаз. Последние работы по второй очереди должны завершиться к 2041 году.
Но уже сейчас в аэропорту появились 52 выхода на посадку и 23 телетрапа и увеличено количество стояночных мест для самолетов. В будущем планируется также расширение парковки для автомобилей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа», на которое ушло около 200 тысяч цветов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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