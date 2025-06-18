Проект развития аэропорта Пулково представили на ПМЭФ-2025

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 72 0

Модернизация воздушной гавани проходит в несколько этапов.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) был представлен проект развития аэропорта Пулково. Видео с макетом обновленной воздушной гавани оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Работа по модернизации аэропорта в Северной столице проходит в несколько этапов. Соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено в 2010 году. К 2015 году все работы первой очереди были завершены. В 2023-м начался второй этап реконструкции, состоящий из трех фаз. Последние работы по второй очереди должны завершиться к 2041 году.

Но уже сейчас в аэропорту появились 52 выхода на посадку и 23 телетрапа и увеличено количество стояночных мест для самолетов. В будущем планируется также расширение парковки для автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа», на которое ушло около 200 тысяч цветов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
19 июн
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
19 июн
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
19 июн
Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
18 июн
Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
18 июн
VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
18 июн
Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
18 июн
«Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
18 июн
Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
18 июн
Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
18 июн
Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
1:20
Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025