«Сил больше нет»: жена рэпера Natan признала ошибку прошлого

В юности женщина не понимала истинную суть любви.

Материнство в раннем возрасте заставило Анастасию Швецову, избранницу музыканта Натана Мирова, более известного как певец Natan, взять под свой контроль многие аспекты жизни, что сейчас кажется для нее ошибкой. Об этом звезда соцсетей откровенно призналась в своем в Telegram-канале.

Оказалось, Natan познакомился со своей возлюбленной, когда они оба были еще юными. Тогда рэпер только стоял у истоков творческого пути, поэтому молодым родителям приходилось много трудиться для обеспечения своего ребенка.

«Я так хотела быть идеальной мамой и женой, что незаметно для себя начала контролировать все вокруг — мужа, малыша, даже собственные эмоции. Сейчас понимаю: желание держать все под контролем только отдаляет, а не сближает», — с горечью заявила женщина.

Излишеств в то время пара себе не позволяла, а музыкант и вовсе хотел перестать заниматься любимым делом, лишь бы только поскорее прокормить близких.

«Мы жили очень скромно, иногда казалось, что сил больше нет. Помню, как однажды он сказал: „Я брошу музыку и пойду работать официантом“. Но я знала — это не его путь, и верила в него, даже когда он сам сомневался», — отметила Швецова.

По словам Анастасии, она работала арт-директором, поэтому времени для воспитания сына было мало.

«Тогда я впервые поняла, что любовь — это не только про романтику и красивые моменты. Это про труд, про веру, про умение поддерживать, когда кажется, что все рушится», — заключила избранница исполнителя.

На активность Швецовой в соцсети повлиял публичный конфликт, когда Natan изменил ей на съемках телешоу с сетевой знаменитостью Валерией Чекалиной, известной как Лерчик, а также целовался с певицей Бьянкой. Сначала Анастасия ушла от мужа, но воссоединилась с ним спустя время. При этом рэпер утверждал, что на проекте ни с кем в романтических связях не состоял.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария жестко пристыдила Natan.