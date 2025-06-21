Имущество замглавы аппарата РЖД Юрия Каменева арестовали

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Имущество замглавы аппарата РЖД Каменева арестовали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Суд арестовал имущество заместителя руководителя административно-организационного аппарата «Российских железных дорог» (РЖД) Юрия Каменева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документе говорится, что суд принял решение удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, которое подало следствие.

В ноябре 2024-го Юрию Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие возбудило уголовное дело. Он находится в СИЗО с октября прошлого года. Свою вину он так и не признал.

Известно, что сейчас Каменева обвиняют в пяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием своего служебного положения.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной. Ее подозревают в отмывании денег, которые были получены в результате совершенного преступления.

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