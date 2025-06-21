Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 065 0

Музыканту могло исполниться 63 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня, 21 июня, Виктору Цою могло бы исполниться 63 года. Жизнь талантливого исполнителя трагически оборвалась почти 35 лет назад. Он погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Рок-музыканту было всего 28 лет.

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Поклонники, которых с каждым годом только прибавляется, по-прежнему приходят к нему на могилу в Петербурге со свежими цветами, чтобы почтить память любимого певца. Еще одно место притяжения фанатов музыканта — стена Цоя на Арбате в Москве. И сегодня на этом месте собрались десятки верных артисту слушателей.

Они пели под гитару знаменитые песни Цоя, например, «Звезда по имени Солнце», оставляли новые надписи на стене и вспоминали артиста.

Как рассказала 5-tv.ru одна из его поклонниц Ирина, она лично видела, как годами создавалось это место памяти музыканту, ставшее достопримечательностью столицы.

«Когда Цой умер, я поехала в Петербург. Была там неделю на могиле, сторожила, как и многие фанаты. Потом и здесь уже стена (появилась. — Прим. ред.). Потихоньку начали писать на этой стене, что Цой жив. Я прихожу сюда каждый год, два раза — в день рождения и в день смерти, 15 августа здесь всегда много народу», — рассказала Ирина.

Недавно стена Цоя пережила нападение вандалов. Хулиганов быстро нашли, в отношении нарушителей было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.

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