В Ростове-на-Дону девочка утонула во время отдыха с родителями одноклассницы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 63 0

Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В одном из спа-комплексов Ростова-на-Дону 12-летняя девочка погибла, нырнув в бассейн. По предварительной версии, школьница пыталась достать упавший в воду браслет, поскользнулась, ударилась и потеряла сознание. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, ребенка на дне бассейна заметили не сразу. Когда стало ясно, что девочка не всплывает, среди отдыхающих началась паника. Один из мужчин, отдыхавший с семьей, сообщил, что кто-то из присутствующих бросился ей на помощь до прибытия скорой.

Прибывшие врачи боролись за жизнь ребенка около 40 минут, но спасти ее не удалось.

«Она поехала отмечать день рождения одноклассницы с ее родителями. Девочке 12 лет всего лишь было», — уточнила сестра погибшей.

По ее словам, мужчину, который должен был присматривать за детьми, она так и не увидела. Также ростовчанка выразила возмущение отсутствием должной реакции со стороны персонала и спасателей.

После инцидента бассейн закрыли. На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалый ребенок утонул в ведре в Омской области.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
23:59
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
23:40
Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний
23:20
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
22:55
Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
22:35
Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Сейчас читают

Алкоголизм, любовники, сумасшедший дом: драмы в личной жизни Валентины Талызиной
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025