Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

РИА Новости: ЧЕ по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян

Чемпионат по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска сборной России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортивное событие планировалось провести 23–28 июня.

Чемпионат Европы по кикбоксингу, который должен был пройти в Молдавии, отменили после заявления о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.

Спортивное событие планировалось провести 23–28 июня.

«Чемпионат Европы в Кишиневе отменен из-за запрета на участие в нем российских и белорусских спортсменов. Пройдут только соревнования среди несовершеннолетних. Следующую Европу проведем совместно с WKF в 2026 году, уже начали подбирать площадку», — рассказал Филатов.

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) 21 июня сообщила о недопуске ФКР к состязаниям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спортивной организации.

Отмечалось, что власти Молдавии не одобрили решение WKF о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований с национальной символикой. Кроме того, в Муниципальном совете Кишинева в связи с участием России и Белоруссии в чемпионате разразился конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Мариуполе проходит приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне турнир по единоборствам под эгидой World Total Kombat Federation.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
23:59
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
23:40
Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний
23:20
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
22:55
Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
22:35
Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Сейчас читают

Алкоголизм, любовники, сумасшедший дом: драмы в личной жизни Валентины Талызиной
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025