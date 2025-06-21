Более 300 бойцов приняли участие в турнире по единоборствам в Мариуполе

В Мариуполе проходит приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне турнир по единоборством под эгидой World Total Kombat Federation.

Турнир был организован известным промоутером Владимиром Хрюновым. В качестве почетного гостя на вечере присутствовал бывший претендент на чемпионский титул Кевин Джонсон.

С приветственным словом к участникам турнира обратился генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Мероприятие прошло во дворце спорта «Купол» в Мариуполе.

«Очень приятно спустя столько лет слышать гимн российский, видеть российский флаг. Здесь сейчас пройдут бои, но это мирные, спортивные бои. Я желаю нам всем победы, и чтобы дальше бои на этой земле были только такими: спортивными и рукопашными», — сказал Владимир Тюлин.

В разговоре с Дмитрием Зименкиным Владимир Хрюнов, промоутер, подчеркнул, что для него большая честь организовать турнир в освобожденном городе.

«Мы здесь навсегда. И то, что мы сделаем здесь, мы приносим культуру, устанавливаем культурные связи, дети знакомятся между собой. Дети становятся готовыми к любому испытанию, включая то, что происходит сейчас в СВО. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, если драка неизбежна, бей первым. Это философия всех происходящих единоборств. Ну и это основа, это сила России вот в таких вот именно ребятах. И я им очень благодарен, что приехали сюда. Согласитесь, это не простое решение. Здесь, могу сказать, тихо, мирно. И спасибо тем ребятам, которые освобождали эти территории», — сказал Владимир Хрюнов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 500 спортивных объектов построено в регионах за пять лет. До 2027 года выделят более 50 миллиардов рублей на развитие спортивной инфраструктуры.