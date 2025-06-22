«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе

Предыдущий брак с Полиной Гагариной продлился три года.

Экс-муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя актриса Яна Зорина, ранее учившаяся у него актерскому мастерству. Об этом актер рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».

Знаменитости не делятся подробностями свадьбы, зато активно рассказывают о своей семейной жизни и планах на будущее.

«Хотелось бы дочку, но будет парень — мы же не скажем, что нет», — рассказал Кислов.

Актер признается, что молодожены живут в собственном загородном доме. А также он поделился своей любовью к садоводству.

Кислов уже был женат ранее. Его первой спутницей стала актриса Анастасия Макеева. Однако этот союз долго не продержался, и спустя семь месяцев пара рассталась. В молодости состоял в отношениях с другой актрисой — Екатериной Вилковой, с которой познакомился во время учебы в Нижегородском театральном училище.

Второй брак актер заключил в 2007 году. На этот раз его избранницей стала певица Полина Гагарина. В октябре того же года у пары родился сын Андрей. Но в 2010-м и этот союз распался. Актер заявляет, что продолжает общение с Полиной, но в основном оно касается их общего сына. Причиной развода Кислов называет свои постоянные отъезды, обусловленные работой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Тэйлор Свифт и футболист Трэвис Келси могли тайно пожениться.