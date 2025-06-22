«День отсчета»: в Москве прошла акция «Свеча памяти»

Мероприятие приурочено к началу Великой Отечественной войны.

В честь Дня памяти и скорби в Москве зажгли 1418 свечей — по одной на каждый день Великой Отечественной войны. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Его посетили Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и депутат Госдумы Яна Лантратова. О своих родных, павших в годы Великой Отечественной войны, они рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

«Как для большинства россиян и для меня это не просто знаковый день, это день отсчета. Отсчета возможности жить нам. Наши отцы, деды победили в этой войне, которая началась в четыре часа утра сегодняшнего дня. У моей мамы было четверо братьев. Ни один не пришел с фронта», — поделился Евгений Герасимов.

Также в рамках акции прошли мероприятия в парке «Патриот», у Главного храма Вооруженных сил РФ. Свечи зажгли военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка.

Международная акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Участники проекта зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. В первый раз проводилась в знак памяти жертв блокады Ленинграда, но затем получила общенациональный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делегация Луганской Народной Республики (ЛНР) посетила Барнаул с официальным визитом. Представители обсудили патриотические акции «Белые журавли» и «Свеча памяти».