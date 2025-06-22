«День отсчета»: в Москве прошла акция «Свеча памяти»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

В Москве прошла акция «Свеча памяти»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мероприятие приурочено к началу Великой Отечественной войны.

В честь Дня памяти и скорби в Москве зажгли 1418 свечей — по одной на каждый день Великой Отечественной войны. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Его посетили Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и депутат Госдумы Яна Лантратова. О своих родных, павших в годы Великой Отечественной войны, они рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

«Как для большинства россиян и для меня это не просто знаковый день, это день отсчета. Отсчета возможности жить нам. Наши отцы, деды победили в этой войне, которая началась в четыре часа утра сегодняшнего дня. У моей мамы было четверо братьев. Ни один не пришел с фронта», — поделился Евгений Герасимов.

Также в рамках акции прошли мероприятия в парке «Патриот», у Главного храма Вооруженных сил РФ. Свечи зажгли военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка.

Международная акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года. Участники проекта зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. В первый раз проводилась в знак памяти жертв блокады Ленинграда, но затем получила общенациональный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делегация Луганской Народной Республики (ЛНР) посетила Барнаул с официальным визитом. Представители обсудили патриотические акции «Белые журавли» и «Свеча памяти».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
4:40
Совершенно не узнать: Надежда Бабкина поразила поклонников кожей без морщин
4:21
«Время для мира»: Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану
4:02
Белые ночи и «Алые паруса»: Мариуполь отметил выпускной по петербургской традиции
3:41
«Завтра была война…»: на Мамаевом кургане прошла памятная акция
3:20
«День отсчета»: в Москве прошла акция «Свеча памяти»

Сейчас читают

В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
Алкоголизм и бездетность: как сложилась жизнь актрис из сериала «Секс в большом городе»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025