Делегация ЛНР посетила Барнаул и подписала соглашение о сотрудничестве в образовании

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, взаимные визиты, обмен лучшими воспитательными и образовательными практиками.

Делегация Луганской Народной Республики (ЛНР) посетила Барнаул с официальным визитом. Гости из Красного Луча являются представителями системы образования, педагогами и управленцами. Они познакомились с опытом работы барнаульских школ в области патриотического воспитания, профориентации и взаимодействия с детскими общественными объединениями.

Центральной площадкой стала работа лицея № 52 имени Ф. Э. Дзержинского, где для делегации были проведены экскурсии, мастер-классы и презентации ключевых проектов — школьного спасательного отряда, дружины юных пожарных, музея истории органов государственной безопасности и патриотических акций «Белые журавли» и «Свеча памяти». Все мероприятия прошли в период с 11 по 12 июня.

Луганские педагоги отметили высокий уровень практико-ориентированного воспитания и активное участие самих учащихся в школьной жизни.

Кульминацией визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между лицеем № 52 и Краснолучским учебно-воспитательным комплексом № 5 «Перспектива» имени Героя спецоперации М.В. Снитко. Торжественная церемония прошла 12 июня в администрации Барнаула с участием главы города Вячеслава Франка, руководителей силовых структур, представителей региональной и городской власти.

«Для нас очень почетно и ответственно в государственный праздник принимать в качестве гостей делегацию из Луганской Народной Республики — поздравляю всех вас с Днем России! Хочу пожелать уважаемым гостям, чтобы наш город Барнаул и Алтайский край оставили самые лучшие впечатления. Уверен, что соглашение будет носить долгосрочный характер и способствовать развитию наших взаимоотношений», — отметил в своем выступлении мэр Барнаула.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, взаимные визиты, обмен лучшими воспитательными и образовательными практиками. Педагоги обеих сторон выразили уверенность, что сотрудничество поможет укрепить духовные и культурные связи между школьниками двух регионов и станет вкладом в общее образовательное пространство России.