Российские военные в День памяти и скорби возложили цветы к памятникам в ДНР

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 39 0

Мероприятие посетили местные жители, а также представители общественных организаций.

Фото, видео: 5-tv.ru

Военные группировки войск «Центр» возложили цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны в ДНР в День памяти и скорби. Об этом заявили в Минобороны РФ.

К памятнику летчице Лидии Литвяк в селе Дмитровка возложили цветы военные мотострелковой дивизии.

«Мы сегодня возложили венки и отдали дань памяти всем людям, которые причастны к нашей победе», — заявил командир взвода Андрей Кривощеков.

Мероприятие посетили местные жители, а также представители общественных организаций.

Помимо этого, военнослужащие возложили венки к памятнику танку ИС-3 в Ясиноватой, после чего последовала минута молчания. Священник Максим провел траурный молебен и прочитал молитву об упокоении погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь Дня памяти и скорби в Москве зажгли 1418 свечей — по одной на каждый день Великой Отечественной войны. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Его посетили Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и депутат Госдумы Яна Лантратова. О своих родных, павших в годы Великой Отечественной войны, они рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

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