Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза

В московском здравоохранении появился сервис на основе искусственного интеллекта. Теперь нейросеть может выявить признаки артроза тазобедренного сустава на рентгенографии. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины завершили тестирование нового сервиса искусственного интеллекта. Он успешно прошел все виды проверок и теперь внедрен в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС для помощи московским рентгенологам. Алгоритм будет автоматически определять признаки артроза тазобедренного сустава на рентгенографии — это новое клиническое направление работы нейросетей в лучевой диагностике. Благодаря этому врачи смогут быстрее и точнее фиксировать изменения, характерные для заболевания. Сервис выделяет участки на изображении, где возможны признаки артроза, и производит измерения, экономя время специалиста при подготовке заключения», — рассказала Анастасия Ракова.

Артроз — это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и изменяется структура костей. Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых пациентов. Новый ИИ-сервис помогает рентгенологам выявлять характерные признаки артроза тазобедренного сустава — снижение высоты суставной щели, уплотнение костной ткани и образование остеофитов. Это ускоряет анализ снимков, повышает точность описаний и позволяет начать лечение на ранних стадиях.

«Своевременное выявление признаков артроза тазобедренных суставов на рентгенографии позволяет определить его степень. Правильное описание исследования поможет лечащему врачу определить тактику ведения пациента, при необходимости дать рекомендации по ограничению физической нагрузки и назначить необходимые препараты. К признакам этого заболевания относятся, например, болевой синдром при движении, ограничение подвижности в суставе», — отметил главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев.

Как рассказала Анастасия Ракова, ИИ на медицинском снимке может распознать патологии по 40 направлениям. При этом она подчеркнула, что окончательное решение о лечении и диагнозе всегда остается за врачом. Искусственный интеллект выступает лишь в роли помощника, не заменяя специалиста. Сегодня в столичных клиниках работает множество систем поддержки врачебных решений на основе ИИ. Они внедрены во все медицинские учреждения.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий. Проект способствует развитию искусственного интеллекта в России и поддерживает отечественных разработчиков.