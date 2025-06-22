Вблизи Астаны разбился легкомоторный самолет

Есть погибшие.

В Казахстане разбился легкомоторный самолет TL-2000. Происшествие произошло вблизи столичного аэродрома. Об этом сообщило издание NUR.KZ, ссылаясь на слова представителей Министерства транспорта страны.

«Предварительно около 11:30 (местное время, соответствует 13:30 мск. — Прим. ред.) при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (город Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — говорится в публикации.

По данным издания, на борту воздушного судна было два члена экипажа, которые в результате аварии погибли. Самолет находится во владении частного лица.

Уточняется, что для выяснения причин и деталей крушения судна создана специальная комиссия. Как передает издание, сотрудники департамента расследования ведомства выехали на место падения самолета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии пассажирский Boeing упал на здание общежития медицинского колледжа. Один мужчина смог выжить при его крушении. На борту находились 242 человека.