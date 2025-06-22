Вблизи Астаны разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
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Есть погибшие.
В Казахстане разбился легкомоторный самолет TL-2000. Происшествие произошло вблизи столичного аэродрома. Об этом сообщило издание NUR.KZ, ссылаясь на слова представителей Министерства транспорта страны.
«Предварительно около 11:30 (местное время, соответствует 13:30 мск. — Прим. ред.) при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (город Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — говорится в публикации.
По данным издания, на борту воздушного судна было два члена экипажа, которые в результате аварии погибли. Самолет находится во владении частного лица.
Уточняется, что для выяснения причин и деталей крушения судна создана специальная комиссия. Как передает издание, сотрудники департамента расследования ведомства выехали на место падения самолета.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии пассажирский Boeing упал на здание общежития медицинского колледжа. Один мужчина смог выжить при его крушении. На борту находились 242 человека.
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