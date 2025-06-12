Счастливый билет «11А»: пассажир Boeing 787 Dreamliner выжил и выбрался из самолета

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Один пассажир Boeing 787 Dreamliner выжил при крушении в Индии

Один выживший в авиакатастрофе с самолетом в Индии сумел выбраться из судна

Фото: Reuters/Amit Dave

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиалайнер упал на жилой район в Ахмедабаде.

Один из пассажиров самолета Boeing 787 Dreamliner выжил при его крушении. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По словам издания, 40-летний Вишван является гражданином Великобритании. В Индию он прибыл на несколько дней. Целью поездки была долгожданная встреча с родственниками. Из нее он возвращался со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем 45 лет. Вишван сидел в первом ряду эконом-класса возле иллюминатора.

«Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро», — рассказал изданию выживший.

Также корреспондент канала «India Today» Набила Джамал опубликовала кадры с идущим по улице Вишваном. Однако пока достоверно не установлено, действительно ли на кадрах чудом выживший мужчина.

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner 12 июня вылетел из Ахмедабада и направлялся в Лондон. Однако сразу после взлета произошло его крушение — судно потеряло управление и упало на жилой дом района, находившегося рядом с аэропортом. На борту лайнера летели 242 человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа возможная причина крушения самолета в Индии.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Число погибших в результате крушения самолета в Индии приближается к 300
19:00
Счастливый билет «11А»: пассажир Boeing 787 Dreamliner выжил и выбрался из самолета
18:40
«Исполнил приказ»: участник СВО женился по совету Путина
18:29
На помощь прибежал врач: звезда «Великолепного века» получил травму в Москве
18:26
Как выжить в авиакатастрофе?
18:09
А был ли ожег? Врач усомнился в диагнозе Киркорова

Сейчас читают

Крушение изнутри: опубликовано видео пассажира Boeing 787 Dreamliner
Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025