Счастливый билет «11А»: пассажир Boeing 787 Dreamliner выжил и выбрался из самолета

Авиалайнер упал на жилой район в Ахмедабаде.

Один из пассажиров самолета Boeing 787 Dreamliner выжил при его крушении. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По словам издания, 40-летний Вишван является гражданином Великобритании. В Индию он прибыл на несколько дней. Целью поездки была долгожданная встреча с родственниками. Из нее он возвращался со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем 45 лет. Вишван сидел в первом ряду эконом-класса возле иллюминатора.

«Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро», — рассказал изданию выживший.

Также корреспондент канала «India Today» Набила Джамал опубликовала кадры с идущим по улице Вишваном. Однако пока достоверно не установлено, действительно ли на кадрах чудом выживший мужчина.

#BREAKING



Miraculous escape



One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive



He was travelling with his brother, who is still missing



«When I regained… pic.twitter.com/ykpxHWqGMN — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 12, 2025

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner 12 июня вылетел из Ахмедабада и направлялся в Лондон. Однако сразу после взлета произошло его крушение — судно потеряло управление и упало на жилой дом района, находившегося рядом с аэропортом. На борту лайнера летели 242 человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа возможная причина крушения самолета в Индии.