«Неуважителен к моей семье»: Дакота об отношениях с Соколовским после развода

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Певица Дакота: Соколовский неуважителен к моей семье

Рита Дакота о Владе Соколовском

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара рассталась в 2018 году из-за измен артиста.

Певица Рита Дакота простила своего бывшего мужа, певца Влада Соколовского, но не хочет общаться с ним из-за отсутствия уважения к ее семье с его стороны. Об этом сама артистка рассказала в своем личном блоге.

«Давно простила. Общаться не хочу не из-за старых обид, а потому что он неуважительно относится к моей семье: как он общается, как разговаривает, ну и по ценностям мы не сходимся. Слишком разные понятия у нас, полярные», — поделилась Дакота.

По ее словам, она не препятствует общению бывшего супруга и их общей дочери Мии. Однако, как отмечает Дакота, Соколовский не может принять ее второго мужа, которым является блогер Федор Белогай.

Дакота и Соколовский познакомились во время участия в шоу «Фабрика звезд» в 2007 году. В 2015 году пара поженилась на Бали, а спустя два года у них родилась дочь Мия. Но причиной расставания стали постоянные измены Влада, которые продолжались на протяжении всего времени отношений пары и не прекратились даже после появления в семье ребенка. Окончательно брак был расторгнут в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказал о разводе с первым мужем.

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