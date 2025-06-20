«Как будто ножом режет»: Лена Катина рассказал о разводе с первым мужем

От словенского музыканта у экс-участницы «Тату» есть десятилетний сын.

Сын экс-участницы группы «Тату» Лены Катиной тяжело пережил ее развод со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Состояние мальчика приносило страдание и самой звездной матери. Об этом артистка рассказала в интервью музыкальному обозревателю Игорю Рыбакову.

«Саша очень тяжело это все переживал, проживал, воспринимал. Были слезы, спрашивал: „А почему папочки нету?“. Естественно, на разрыв сердца, как будто ножом режет. Очень тяжело, когда страдает ребенок. Но я понимала, что в будущем и для него, и для меня, и для Сашо это будет в плюс», — поделилась она.

Катина оказалась права. После развода с Сашо она смогла устроить личную жизнь и остаться с экс-супругом в хороших отношениях. По словам артистки, у бывшего мужа сейчас есть новая возлюбленная, с которой они не так давно стали жить вместе. Певица добавила, что отправляет Сашу в Словению на лето к отцу. А сам Сашо приезжает в Россию на новогодние выходные.

Лена Катина вышла за Сашо Кузмановича в августе 2013 года. В 2015 году у пары родился сын Александр. Однако брак продержался всего шесть лет. Затем в 2022 году Катина вышла замуж второй раз, через год родила сына Демьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Катина пережила послеродовую депрессию.