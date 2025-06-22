Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова
Мужчину госпитализировали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму лев напал на директора и основателя ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом 22 июня сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«В парке львов „Тайган“ произошел инцидент. Пострадал директор Олег Зубков», — сообщил Крючков.
По его словам, предпринимателю оказывается медицинская помощь, он госпитализирован. Информация о тяжести полученных травм пока не раскрывается.
Очевидцы происшествия разместили в соцсетях видеозапись нападения. По словам пользователей, инцидент произошел во время вечерней кормежки — один из львов вцепился мужчине в шею.
Ранее, писал 5-tv.ru, в парке «Тайган» во время кормежки львы растерзали опытную сотрудницу Леокадию Перевалову.
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