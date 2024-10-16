«Львы ее растерзали»: в парке «Тайган» рассказали о страшной смерти сотрудницы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 511 0

Основатель парка «Тайган» Зубков рассказал о смерти сотрудницы от лап львов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Обнаружившие женщину коллеги уже не могли ей ничем помочь.

Сотрудница крымского парка «Тайган», которую насмерть растерзали львы, была самой опытной сотрудницей. С прощальными словами и воспоминаниями о Леокадии Переваловой выступил основатель «Тайгана» Олег Зубков.

«Львы ее просто растерзали», — сообщил Зубков в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По словам предпринимателя, женщина проработала в зоосаде 18 лет, сумев дорасти до должности управляющей. К сожалению, опытная сотрудница не смогла избежать трагедии.

Как сообщали в Следственном комитете по региону, Перевалова зашла в вольер со львами, чтобы накормить зверей, но не закрыла засов на клетке. Зубков отметил, что обнаружившие тело погибшей сотрудники зоопарка уже не могли оказать ей никакой помощи.

СК возбудил уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Сейчас в Сети вспоминают, что это не первый раз, когда обитатели «Тайгана» наносят людям увечья. Так, в 2018 году во время фотографирования лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который позже пришлось ампутировать. В обоих случаях уголовные дела возбуждали в отношении Зубкова, однако суд оправдывал предпринимателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак.

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