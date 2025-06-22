Теракт в дамасской церкви совершил боевик, связанный с ИГ*

Террорист, совершивший самоподрыв в церкви Святого Ильи на востоке Дамаска, оказался связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство*». Об этом сообщило издание Syria TV со ссылкой на МВД Сирии.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 53 человека, число погибших может достигать 25. Очевидцы утверждают, что спустя некоторое время в районе прогремели еще два взрыва — сдетонировали заминированные автомобили.

«Эти террористические акты не остановят усилия сирийского государства по достижению гражданского мира», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На месте работают следственные группы, причины и детали теракта уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Новороссийске. 22-летний местный житель планировал подрыв на объекте энергетики по заданию украинских спецслужб. Задержание произошло, когда подозреваемый направлялся к тайнику с взрывчаткой, организованному кураторами из СБУ, которые передавали инструкции через мессенджер.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ