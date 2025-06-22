«Плакали от счастья»: Виктория Боня поделилась видео со свадьбы Степаняна

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 100 0

Виктория Боня показала видео со свадьбы Шагора Степаняна

Фото, видео: Zuma/TASS; Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыкальную часть торжества обеспечили Тимати, Григорий Лепс и Брендон Стоун.

Шагор Степанян, которому 37 лет, женился на 18-летней модели Марии Мазановой. Торжество посетило множество представителей шоу-бизнеса. О том, как прошла свадьба, в своем Telegram-канале рассказала телеведущая и блогер Виктория Боня.

«Я вчера так хорошо погуляла, что сегодня еще прихожу в себя от этого классного праздника. Свадьба — это всегда трогательно. Мы плакали от счастья», — поделилась знаменитость.

Также селебрити опубликовала видео, на котором отец невестки танцует с дочерью медленный танец.

Шагор Степанян — сын строительного магната и совладельца ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна и модель Мария Мазанова не в первый раз гуляют на свадьбе. В прошлом году они обвенчались в армянской церкви, а после отпраздновали событие в одном из ресторанов Еревана. На этот раз пара пригласила заметно больше гостей.

За музыкальную часть вечера отвечали Тимати и Григорий Лепс. Также на торжестве выступил Брендон Стоун — грузинско-немецкий музыкальный продюсер, певец и композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, женился в третий раз. Его избранницей стала 24-летняя актриса Яна Зорина, ранее учившаяся у него актерскому мастерству.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
0:08
«Все в крови»: очевидец рассказала о нападении льва на Олега Зубкова
23:48
Слышали стрельбу: священник рассказал подробности теракта в Дамаске
23:29
«Плакали от счастья»: Виктория Боня поделилась видео со свадьбы Степаняна
23:07
«Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ
22:47
Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву

Сейчас читают

Между ними химия? Бузова устроила горячие игры с Киркоровым на концерте Билана
«Гадость»: Карина Кросс отреагировала на поток хейта со стороны аудитории
Лавров: удар США по ядерным объектам в Иране стал новым витком эскалации
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025