«Все в крови»: очевидец рассказала о нападении льва на Олега Зубкова

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 172 0

От нападения льва у Олега Зубкова особенно пострадали голова и шея

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Предприниматель получил очень серьезные раны.

Предприниматель Олег Зубков получил очень тяжелые ранения после нападения льва. Особенно пострадали руки, голова и лицо. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидец нападения Елена Романова.

Она отметила, что незнакомая женщина начала звать на помощь охрану, утверждая, что лев напал на человека. Уже потом выяснилось, что пострадавший — это Олег Зубков. По словам Елены, предприниматель получил очень серьезные раны.

«Лев напал на него. Мы видели только, как его уже увезли в этой машине. <…> Голова, лицо, тело, руки были все в крови. Там не было ни одного живого места на нем. Он был жив, в сознании. Его повезли в больницу», — рассказала очевидица.

Сегодня на основателя ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев. Инцидент произошел во время кормежки. Сообщается, что предприниматель находится в тяжелом состоянии. Врачи Белогорской центральной районной больницы борются за его жизнь. В министерстве здравоохранения Крыма уточнили, что в больницу прибыли специалисты службы санитарной авиации, однако на данный момент перевезти пострадавшего в другое медицинское учреждение невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету. Расжировка происходит у всех животных, в естественной среде обитания которых есть холодные зимы.

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