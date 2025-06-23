Агата Муцениеце и Петр Дранга ждут ребенка

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга ждут ребенка, об этом сообщает 7Дней.ru.

Актриса наконец-то перестала скрывать свое интересное положение и показала фотографии с небольшим, пока что, животиком. На кадрах она в сером трикотажном платье, а рядом с ней ее избранник — музыкант Петр Дранга.

Сейчас Агата воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным. Для Дранга же это будет первый опыт отцовства. Слухи о том, что Муцениеце станет мамой в третий раз, в светских кругах начали ходить еще пару месяцев назад. Однако ни Агата, ни Петр не спешили подтверждать догадки поклонников.

Чтобы скрыть свой растущий животик актриса даже надевала специальную одежду, которая скрадывала фигуру. Кроме того, Агата и Петр никому не сообщали эту важную новость.

Агата Муцениеце и Петр Дранга начали встречаться в конце 2024 года, а уже в начале мая 2025-го музыкант предложил актрисе выйти за него замуж. Есть информация, что влюбленные все же сыграют свадьбу. Торжество может состояться в следующем месяце.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Павел Прилучный собирается привлечь Муцениеце к уголовной ответственности.