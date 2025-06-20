«Это пиар»: Прилучный собирается привлечь Муцениеце к уголовной ответственности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 167 0

Павел Прилучный собирается привлечь Агату Муцениеце к уголовной ответственности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшие супруги борются за определение места жительства старшего сына Тимофея.

Актер Павел Прилучный собирается привлечь экс-супругу, актрису Агату Муцениеце, к уголовной ответственности за клевету. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.

«Мы перешли в уголовно-правовую плоскость относительно тех сведений, которые распространяются в этой связи. Это значит, что мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности», — заявила юрист.

По ее словам, они не собираются лишать артистку родительских прав. Данное действие нацелено на пресечение якобы ложных заявлений, которые высказывала Муцениеце.

Даниелова уточнила, что актриса практически не общается с сыном Тимофеем, хотя знает его расписание, а отец ребенка не препятствует их общению.

Одним из примеров клеветы, которые приводит юрист, стало сообщение Агаты об избиении Павлом в 2020 году. Они выяснили, что на пульт дежурной части полиции звонил пиар-менеджер актрисы.

«События и факт никакого подтверждения не нашли. Агата в принципе никого не вызывала. Но как пиар-кампания очень даже успешно все дело сработало. Все знают, кто такая Агата», — сказала адвокат.

Сейчас сторона Прилучного прибегла к данной радикальной мере, чтобы защитить интересы ребенка, которого «полоскают» в сети. Представитель Павла сообщила, что Агата вновь настаивает на проведении повторной экспертизы с сыном, утверждая, что на него оказывают давление. Даниелова уверена, что таким образом актриса затягивает процесс.

Наталья Мелешкина — адвокат Агаты Муцениеце — утверждала обратное. Она заявила, что это якобы Павел препятствует общению своей бывшей жены со старшим сыном.

«Нет, нам по-прежнему чинят препятствия (в общении Агаты с Тимофеем. — Прим. ред.)», — сказала Мелешина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тесть Павла Прилучного объявлен в международный розыск.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:07
MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания
0:45
В России начнут выпускать исламские токены
0:20
В России могут поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям
23:58
Великобритания эвакуировала своих послов из консульства Ирана
23:36
«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
23:12
Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Сейчас читают

«Беспокоит, без шуток»: Путин о вероятности возникновения третьей мировой войны
Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025