«Это пиар»: Прилучный собирается привлечь Муцениеце к уголовной ответственности

Бывшие супруги борются за определение места жительства старшего сына Тимофея.

Актер Павел Прилучный собирается привлечь экс-супругу, актрису Агату Муцениеце, к уголовной ответственности за клевету. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.

«Мы перешли в уголовно-правовую плоскость относительно тех сведений, которые распространяются в этой связи. Это значит, что мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности», — заявила юрист.

По ее словам, они не собираются лишать артистку родительских прав. Данное действие нацелено на пресечение якобы ложных заявлений, которые высказывала Муцениеце.

Даниелова уточнила, что актриса практически не общается с сыном Тимофеем, хотя знает его расписание, а отец ребенка не препятствует их общению.

Одним из примеров клеветы, которые приводит юрист, стало сообщение Агаты об избиении Павлом в 2020 году. Они выяснили, что на пульт дежурной части полиции звонил пиар-менеджер актрисы.

«События и факт никакого подтверждения не нашли. Агата в принципе никого не вызывала. Но как пиар-кампания очень даже успешно все дело сработало. Все знают, кто такая Агата», — сказала адвокат.

Сейчас сторона Прилучного прибегла к данной радикальной мере, чтобы защитить интересы ребенка, которого «полоскают» в сети. Представитель Павла сообщила, что Агата вновь настаивает на проведении повторной экспертизы с сыном, утверждая, что на него оказывают давление. Даниелова уверена, что таким образом актриса затягивает процесс.

Наталья Мелешкина — адвокат Агаты Муцениеце — утверждала обратное. Она заявила, что это якобы Павел препятствует общению своей бывшей жены со старшим сыном.

«Нет, нам по-прежнему чинят препятствия (в общении Агаты с Тимофеем. — Прим. ред.)», — сказала Мелешина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тесть Павла Прилучного объявлен в международный розыск.