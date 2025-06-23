Квартира, дача и десятки миллионов: кому достанется наследство Валентины Талызиной

Актрисы не стало 21 июня.

Вопрос наследства встал перед близкими народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Как пишет aif.ru, оно оценивается более чем в 60 миллионов рублей.

Согласно действующему законодательству, в первую очередь право на наследство имеет единственная дочь актрисы— Ксения Хаирова. Если Талызина не оставила завещания, все нажитое ей имущество (от недвижимости до авторских прав) автоматически перейдет дочери. Однако не стоит забывать о внучке артистки, Анастасии Талызиной.

Анастасия, продолжившая актерскую династию, сознательно взяла фамилию бабушки, что, по мнению многих, отражает их тесную связь. Это порождает предположения. Возможно, народная артистка подготовила завещание, в котором основное имущество передается именно ей, как духовной наследнице и самой близкой по духу.

В интервью изданию адвокат Александр Бенхин пояснил, что если такое завещание действительно существует, его наличие может существенно изменить структуру наследования. По его словам, даже если в завещании кто-то из близких родственников не упомянут, но находился на иждивении, он имеет право через суд получить до половины доли, положенной по закону. Но, как считает юрист, семья, вероятно, заранее обсудила и решила этот вопрос.

«Если актриса оставила завещание на кого-то, на внучку, на няню свою, на соседа, предположим, то в этом случае прямая наследница — ее дочь», — уточнил Бенхин.

На данный момент нет официального подтверждения, оставила ли Валентина Илларионовна завещание. Однако интерес к этому вопросу подогревается масштабом наследства. Центральным активом является квартира на улице Большой Никитской, где актриса прожила более полувека. Небольшое, но элитное жилье в историческом здании стоит не менее 50 миллионов рублей.

Помимо квартиры, в наследство входит деревянный отреставрированный дачный дом в поселке Кратово. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 12 миллионов.

Также в распоряжении наследников могут оказаться авторские и имущественные права, а именно на гонорары от озвучивания культовых работ, таких как «Ирония судьбы» и «Простоквашино». А также — на сценарий документальной ленты о Бунине.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Актриса скончалась в возрасте 90 лет.