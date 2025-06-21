Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 3 460 0

Артистка скончалась на 91-м году жизни.

Умерла народная артистка России Валентина Талызина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни, сообщили в Театре Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в Telegram-канале учреждения культуры.

Талызина появилась на свет 22 января 1935 года в городе Омск. В 1958 году она окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, который теперь называется Российский институт театрального искусства (ГИТИС), обучалась на курсе у Николая Петрова.

С 1958 года она стала частью труппы Государственного академического театра имени Моссовета.

В кино Талызина дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается». Она также снялась в таких знаменитых картинах, как «Зигзаг удачи» (1968) и «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) Эльдара Рязанова, «Афоня» (1975) Георгия Данелии, «Женитьба» (1977) Виталия Мельникова, «Непрофессионалы» (1985) Сергея Бодрова и многих других.

За свои заслуги Талызина была удостоена орденов Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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