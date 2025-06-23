Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Талызиной

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Российский лидер подчеркнул, что ее работа в кино и на сцене театра — это достойный пример служения отечественной культуре.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Талызиной

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Талызиной.

«Валентина Талызина была талантливой актрисой, искренним, увлеченным любимым делом человеком», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что работа Талызиной в кино и на сцене театра — это достойный пример служения отечественной культуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 июня умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина, посвятившая всю свою жизнь театру и кино. А еще она главный новогодний голос страны: в «Иронии судьбы» она не только сыграла подругу Нади, но и озвучила персонажа Барбары Брыльской, у которой был сильный польский акцент.

Валентина Илларионовна преданно служила театру Моссовета, и ее охотно приглашали в кино. Как отмечали критики, Талызиной приходилось порой играть не самые симпатичные роли, пусть эпизодические, однако ей удавалось создавать такой образ, что зрители без памяти влюблялись. Прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 24 июня в ее родном театре имени Моссовета.

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